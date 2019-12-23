Адвокаты не советуют Пучдемону приезжать в Испанию

Однако в Испанию лучше не въезжать, добавил он.

Адвокат утверждает, что, по закону, у Пучдемона, который недавно избрался в Европарламент, есть неприкосновенность. Но никто не может гарантировать, что власти Испании учтут этот факт, пишет noticia.ru.

Другой адвокат Пучдемона, Жауме Алонсо-Куэвильяс, заявил, что вскоре его подзащитный приступит к работе в качестве евродепутата. «Вчера глава Европарламента Давид Сассоли дал понять, что выполнит все формальности. И тогда начнётся новый этап», - сказал адвокат.