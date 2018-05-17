Аэропорт Кастельона будет принимать рейсы из России

В соответствии с двусторонним соглашением Генеральной дирекции Гражданской авиации Испании с Москвой, аэропорт Вильянуэва-де-Альколеа в Кастельоне сможет принимать рейсы из России.

Органы двух стран достигли договорённости о расширении географии маршрутов на переговорах в рамках съезда Международной организации гражданской авиации в столице Шри-Ланки Коломбо ещё в декабре прошлого года, сообщает noticia.ru.

Администрация аэропорта Кастельона давно проявляла интерес к восточноевропейскому рынку и проводила соответствующие переговоры. Сотрудничество с чартерами из России рассматривается как возможность разнообразить туризм в регионе, не ограничивая его летним сезоном.

Тем не менее, пока конкретных договорённостей с туроператорами или авиалиниями достигнуто не было.