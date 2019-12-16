Агентство Fitch сохранило рейтинг Испании на уровне «А-»

Понедельник, 16 Декабрь 2019 Испания Испания

Агентство Fitch сохранило рейтинг Испании на уровне «А-»

Агентство Fitch сохранило рейтинг Испании на уровне «А-» со «стабильным» прогнозом в ожидании формирования устойчивого правительства.

Это первое рейтинговое действие Fitch после прошедших 10 ноября выборов в Испании. Аналитики агентства подчёркивают «некоторую неопределённость» относительно срока формирования стабильного правительства и сомневается, что это произойдёт до Нового года.

К факторам риска они относят также напряжённую ситуацию в Каталонии. Пока она оказала незначительное влияние на экономику страны в целом, подчёркивают эксперты, но нарастание напряжения может серьёзно испортить картину, пишет noticia.ru.

Рейтинговое агентство отмечает «относительную устойчивость» испанской экономики к условиям «внутренней политической неопределенности».

Дефицит бюджета по итогам 2019 года ожидается на уровне 2,2% ВВП, в 2020-м — 2%, а в 2021-м — 1,8%.

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