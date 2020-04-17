Агентство S&P прогнозирует падение испанской экономики на 8,8%

Пятница, 17 Апрель 2020 Испания Испания

Агентство S&P прогнозирует падение испанской экономики на 8,8%

Рейтинговое агентство S&P обнародовало обновлённый прогноз, согласно которому ВВП Испании упадёт на в 2020 году на 8,8%, а не на 2,1%, как ожидалось всего три недели назад.

Ранее МВФ предсказал падение испанской экономики на 8% в этом году.

«Экономический эффект COVID-19 более длительный и сильный, чем мы думали, поэтому мы опять снизили наши макроэкономические прогнозы», - заявил экономист S&P Пол Грюнвальд.

Прогноз ухудшился для всей еврозоны — с 2% до 7,3%. В частности, для Германии его скорректировали до 6%, для Франции — до 8%, а для Италии — до 9,9%, пишет noticia.ru.

ВВП США упадёт на 5,2%, а Великобритании — на 6,5%, считают аналитики агентства. Экономика Китая и Индии, напротив, вырастет — на 1,2% и 1,8% соответственно.

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