Агентство S&P прогнозирует падение испанской экономики на 8,8%

Ранее МВФ предсказал падение испанской экономики на 8% в этом году.

«Экономический эффект COVID-19 более длительный и сильный, чем мы думали, поэтому мы опять снизили наши макроэкономические прогнозы», - заявил экономист S&P Пол Грюнвальд.

Прогноз ухудшился для всей еврозоны — с 2% до 7,3%. В частности, для Германии его скорректировали до 6%, для Франции — до 8%, а для Италии — до 9,9%, пишет noticia.ru.

ВВП США упадёт на 5,2%, а Великобритании — на 6,5%, считают аналитики агентства. Экономика Китая и Индии, напротив, вырастет — на 1,2% и 1,8% соответственно.