Аисты больше не зимуют в Африке, они предпочитают Испанию

Осенью инстинкт направлял их в африканскую зону Сахель (в основном в Мавританию, Сенегал, Гамбию, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Нигерию). В настоящее время большинство взрослых особей из Испании (80%) не покидают полуостров или максимум добираются до севера Марокко. Единственными, кто сохраняет традиции зимовки, являются молодые особи. Исследование миграции белого аиста в Испании, представленное орнитологической организацией SEO/ BirdLife, подтвердило это изменение поведения, которое фиксируется уже в течение более 10 лет.

«Собранная информация ясно показывает изменение миграционной стратегии белых аистов в Западной Европе», - отмечают эксперты организации. За этими изменениями привычек стоит потепление климата и расширение мест для питания. Теперь они находят пищу в любое время года. «Почти в каждой столице есть огромные свалки, которые привлекают группы аистов, активно ищущих остатки пищи. Они также питаются на рисовых полях, которые теперь занимают огромные площади», - объясняет Ана Бермехо, специалист по миграции SEO/BirdLife.

Раньше испанские аисты пролетали в среднем 2 500 километров, чтобы добраться до Сахеля и вернуться обратно, в поисках пищи, которой не хватало в Испании зимой. Некоторые особи продолжают менять место зимовки, но при этом пролетают не более 200 километров. Таким образом, птицы избавляют себя от пересечения Гибралтарского пролива, опасного места для этих крупных птиц. «Они периодически взмахивают крыльями, но им трудно работать ими постоянно из-за их веса (в среднем 3,5 килограмма), поэтому при таких перелетах они рискуют упасть в воду», - добавляет Бермехо.

Второе препятствие, с которым они сталкивались во время миграции в Африку – это пустыня Сахара, которую приходится пересекать без пищи, почти без остановок и с большим количеством песчаных бурь. Получается достаточно рискованное путешествие, в результате которого только 9,5% молодых особей, родившихся в Испании, которые покидают гнездо и отправляются в Африку, выживают во время первого перелета. Аисты из других стран Европы тоже сократили свои путешествия и летают в Испанию или на север Марокко, пишет espanarusa.com.