Актер Роберт Де Ниро откроет в Испании собственную гостиницу

Группа Nobu Hospitality и испанская Selenta Group объявили об открытии к концу лета общего проекта – пятизвездочной гостиницы на 259 номеров в Барселоне.

Nobu Hospitality – компания, основаннаяамериканским актером Робертом Де Ниро, сыгравшим Вито Корлеоне в знаменитой гангстерской саге «Креснтый отец», совместно с кинопродюсером Меером Тепером и японским шеф-поваром Нобу Мацухиса, создателем кухни фьюжн. Партнеры с испанской стороны – гостиничная группа из Барселоны, основанная в 1978 году и принадлежащая Jordi Mestre.

В столице Каталонии введен мораторий на постройку новых гостиничных заведений, поэтому отель расположился в Torre Cataluña, где реконструируется существующая гостиница Gran Hotel Torre Cataluña.

Запуск предприятия запланирован на сентябрь. Ожидается, что будет создано около 150 новых рабочих мест. Кроме гостиничных номеров, здесь разместятся также аудитория, центральный зал и шесть конференц-залов для проведения корпоративных мероприятий.

Nobu Hotel Barcelona станет третьим отелем Nobu Hotels в Испании и четвертым в Европе. Уже работают отели на Ибице, в Марбелье и Лондоне. Стоимость номера в новом заведении – от 250 за ночь евро, пишет espanarusa.com.

Благодаря открытию гостиницы в городе появится первый ресторан легендарной империи Nobu. Разместится он в верхней части 23-этажного здания. Возглавит кухню известный французский шеф-повар Эрве Курто, который работал в различных ресторанах сети Nobu. При приготовлении блюд Эрве придерживается философии, заложенной основателем сети Нобу Мацухиса: меню в ресторанах сети по всему миру, варьируется в зависимости от продуктов, представленных на местном рынке, и в сочетании с японской кухней.

Империя Nobu насчитывает более 33 ресторанов – они есть в Лондоне, Нью Йорке, Лас-Вегасе, Мельбурне, Токио, Дубае, Пекине, Майами и других. Там, где появляется новый Nobu, он становится местом притяжения публики. По словам американской певицы Мадонны, ресторан Nobu делает город ярче. В Москве первый ресторан сети открылся в 2009 году.