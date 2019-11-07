Актуальная ситуация на рынке авокадо в Испании

Многое было сделано, чтобы обеспечить хороший рост этого субтропического плода, который во всем мире зовется «зеленое золото». Для Испании прошлый год был историческим, потому что впервые здесь было потреблено больше авокадо, чем выращено. В этом году эксперты прогнозируют аналогичную ситуацию, в рамках которой будет наблюдаться еще больший дисбаланс между спросом и предложением. «Каждый раз, когда мы возводим какой-то продукт в ранг суперфудов, нарушается баланс потребления. Если мы едим авокадо несколько раз в месяц или даже в пару месяцев, ничего не происходит. Однако если оно начинает потребляться несколько раз в день, неминуемо возникнет перекос. Поэтому важно обратить внимание на разнообразие рациона», – заявляет Тони Массанес, директор фонда Fundació Alícia, занимающегося вопросами здорового питания.

Всемирная организация авокадо (WAO) ищет новые формулы для восстановления баланса между спросом и предложением в Испании. Ее эксперты предлагают осваивать новые земли провинции Малага, которая уже достаточно давно считается столицей авокадо в Испании, потому что соответствует основным требованиям для выращивания авокадо (погодные условия, отсутствие экстремально низких температур и близость к европейскому рынку). Именно здесь выращивается около 60 000 тонн авокадо, что составляет 70 % от общего объема производства в Испании. Особое внимание обращается на район Ахаркия. Однако агрономы этой зоны заявляют, что объем производства авокадо здесь достиг своего потолка, земля постепенно обезвоживается, что даже искусственные водные каналы не могут изменить ситуацию. «Мы считаем, что в этой зоне есть достаточное количество воды. Проблема заключается в том, что здесь наблюдается неэффективное управление системой водоснабжения. Есть возможность увеличить емкость водохранилищ и изменить инфраструктуру», – отвечает на такие заявления Хавьер Экиуа, президент WAO.

Исследования использования воды в районе Ахаркия провинции Малага показывают, для выращивания килограмма авокадо требуется всего 1000 литров воды, что намного меньше по сравнению с получением килограмма свинины (6 000 литров воды) или телятины (15 000 литров). Президент WAO отмечает, что в целом, будущее рынка авокадо на Пиренейском полуострове является многообещающим. По его словам, производство будет расти довольно быстро в таких средиземноморских провинциях, как Валенсия, Аликанте и Кадис. Но особо сильный рост прогнозируется в Уэльве, пишет espanarusa.com.

Этот бум потребления авокадо не является уникальным только для испанской территории. Это происходит во всем мире из-за того, что все больше современных людей задумываются о сбалансированности своего питания и обращают внимание на суперфуды. Авокадо попадает в эту категорию по многим причинам, но самой важной его ценностью считаются полиненасыщенные жиры, готовые прийти на замену вредных насыщенных жиров. Мэрион Нестле, одна из самых влиятельных докторов в мире продовольствия, в своем блоге заявила о том, что дисбаланс в потреблении провоцируют кричащие заголовки статей и исследований, публикуемые компаниями индустрии авокадо, которые обещают, что этот плод может решить все проблемы со здоровьем и лишним весом. «Спонсируемые исследования, не всегда имеющие под собой научную базу, часто становятся главным рекламным инструментом. Я люблю авокадо, но я бы хотела, чтобы компании вместо призыва к потреблению вкладывались в полезные исследования, которые помогут минимизировать влияние на окружающую среду или увеличить устойчивость деревьев к вредителям без использования вредных веществ», – заявляет она.