«Алавес» сыграл вничью с «Бетисом» в матче испанской Примеры

Среда, 08 Январь 2020 Испания Испания

«Алавес» сыграл вничью с «Бетисом» в матче испанской Примеры

Футбольный клуб «Алавес» из Витории сыграл вничью с севильской командой «Бетис» в матче девятнадцатого тура испанской Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Мендисорроса» в Витории и закончилась вничью со счётом 1:1.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте после точного удара полузащитника «Алавеса» Алейша Видаля, пишет regnum.ru.

И только на 55-й минуте гостям удалось его сравнять бразильского защитника «Бетиса» Эмерсона. При этом в компенсированное время первого тайма (45+3-я минута) хавбек гостям Хоакин Санчес не смог реализовать одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота «Алавеса».

Отметим, по итогам встречи в активе «Алавеса» стало 20 очков, что позволяет клубу находиться на пятнадцатой строчке турнирной таблицы испанской Примеры. У «Бетиса» 24 очка и тринадцатое место.

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