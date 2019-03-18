Аликанте – один из самых дешевых городов Испании для аренды жилья

Самым дорогим городом оказалась Барселона. В докладе сообщается, что жилье площадью 150 квадратных метров в самом дорогом районе каталонской столицы обходится в 5400 евро. Ставка аренды квадратного метра на центральных улицах Барселоны, таких как Пасеч-де-Грасиа, достигают 36 евро, в то время как на самой дорогой улице Мадрида Серрано этот показатель составляет 35 евро.

За Мадридом и Барселоной следуют Марбелья и Малага – 22 евро/м2, Сан-Себастьян – 21 евро/м2 и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария – 20 евро/м2, пишет noticia.ru.

В Аликанте аренда квадратного метра обходится всего в 2,5 евро/м2.