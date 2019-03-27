Amazon возобновит сотрудничество с почтой Испании

Почта займется доставкой товаров, приобретенных на интернет-площадке, покупателю.

Работая с испанской почтой, американский гигант интернет-торговли стремится гарантировать быструю доставку покупок клиентам и эффективность в завершении заказов, число которых сейчас находится на подъеме.

На Почту Испании, включая сервис срочной экспресс-доставки Correos Express, приходится 44% рынка услуг по доставке посылок, пишет noticia.ru.

На почте отмечают, что давно сотрудничают с Amazon. Почтовая сеть включает 2400 отделения, команду курьеров, которая составляет 30 тысяч человек и 5 тысяч терминалов Citypaq.

Amazon располагает диверсифицированной сетью поставщиков услуг по доставке, а также имеет собственный сервис Amazon Flex, который предполагает привлечение частных лиц к доставке, что провоцирует неоднозначную реакцию.

Другие испанские службы доставки, такие как Seur, на которую приходится 14% рынка, ограничили свое сотрудничество с Amazon, чтобы иметь возможность работать с более выгодными контрактами.