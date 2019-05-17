Американцы тратят больше всех на покупку недвижимости в Испании

Пятница, 17 Май 2019 Испания Испания

Американцы тратят больше всех на покупку недвижимости в Испании

По данным нотариусов, американцы тратят больше других на покупку недвижимости в Испании.

В среднем - 2426 евро за квадратный метр. Статистика получена за вторую половину 2018 года Генеральным нотариальным советом Испании. На втором месте - шведы, на третьем - швейцарцы.

Всего за полгода иностранцы купили 50249 объекта жилой недвижимости в Испании, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Это 18,2% от общего числа сделок на рынке. Чаще всего покупали жилье на Балеарских островах, в Валенсии, на Канарах и в Мурсии, пишет noticia.ru.

Больше всех покупают британцы (15,3% от всех сделок, оформленных иностранцами). На покупателей из стран, не входящих в Евросоюз, приходится 12,1% покупок. Французы занимают 8% рынка, немцы - 7,5%, румыны - 7,1%.

Средняя цена квадратного метра в покупаемом иностранцами жилье, составляет 1748 евро. При этом резиденты платят в среднем 1459 евро за метр, а нерезиденты - 2080.

Самыми дорогими регионами считаются Балеарские острова (2987 евро за квадрат), Мадрид (2254 евро), Страна Басков (2130 евро) и Каталония (2008 евро).

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