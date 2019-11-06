Анджелину Джоли эвакуировали со съёмочной площадки на Канарах

Джоли пришлось в срочном порядке покинуть территорию на Канарских островах из-за неразорвавшейся бомбы, сообщает The Sun.

Вместе с актрисой эвакуировали всех актёров, в том числе звезду сериала «Медичи» Ричарда Мэддена. По словам собеседника издания, бомба могла пролежать там десятки лет, пишет news.ru.

Отмечается, что после того как все покинули место съёмок, бомбой занялись прибывшие специалисты.