Apple держит в Испании службу прослушки своих пользователей

В службе прослушки работают люди, владеющие разными языками. Их работа - просушивать голосовые команды пользователей Apple и даже их личные разговоры.

Это делается якобы для того, чтобы лучше понимать запросы пользователей и совершенствовать работу голосового помощника Siri, пишет noticia.ru.

Служба прослушки работает через субподрядное предприятие, сообщают СМИ.