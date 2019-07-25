Apple держит в Испании службу прослушки своих пользователей
У компании Apple есть сотрудники в Испании, которые прослушивают пользователей по всему миру.
В службе прослушки работают люди, владеющие разными языками. Их работа - просушивать голосовые команды пользователей Apple и даже их личные разговоры.
Это делается якобы для того, чтобы лучше понимать запросы пользователей и совершенствовать работу голосового помощника Siri, пишет noticia.ru.
Служба прослушки работает через субподрядное предприятие, сообщают СМИ.