Apple держит в Испании службу прослушки своих пользователей

Четверг, 25 Июль 2019 Испания Испания

Apple держит в Испании службу прослушки своих пользователей

У компании Apple есть сотрудники в Испании, которые прослушивают пользователей по всему миру.

В службе прослушки работают люди, владеющие разными языками. Их работа - просушивать голосовые команды пользователей Apple и даже их личные разговоры.

Это делается якобы для того, чтобы лучше понимать запросы пользователей и совершенствовать работу голосового помощника Siri, пишет noticia.ru.

Служба прослушки работает через субподрядное предприятие, сообщают СМИ.

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