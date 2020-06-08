Apple откроет часть магазинов в Испании

Понедельник, 08 Июнь 2020 Испания

Apple откроет часть магазинов в Испании

Компания Apple откроет часть своих магазинов, временно закрытых из-за пандемии коронавируса.

Apple с середины мая открыла несколько десятков магазинов в США, которые были временно закрыты из-за пандемии коронавируса. На 8 июня запланировано открытие трех фирменных торговых точек в ОАЭ, семи в Испании и двух в Стамбуле (Турция). На следующий день американская компания возобновит работу всех 20 своих магазинов на территории Франции - пишет ТАСС.

Магазины компании в Бразилии, Мексике, Нидерландах, Сингапуре и Великобритании не откроют до конца следующей недели.

Ранее Apple уточнила новый порядок работы торговых точек корпорации с учетом эпидемической ситуации. Покупателям перед входом надлежит надеть маску, которую в случае отсутствия выдадут сотрудники магазина. Клиентам также будут измерять температуру тела. В магазине одновременно смогут находиться столько покупателей, сколько требуется продавцам для индивидуального обслуживания.

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