Apple откроет часть магазинов в Испании

Apple с середины мая открыла несколько десятков магазинов в США, которые были временно закрыты из-за пандемии коронавируса. На 8 июня запланировано открытие трех фирменных торговых точек в ОАЭ, семи в Испании и двух в Стамбуле (Турция). На следующий день американская компания возобновит работу всех 20 своих магазинов на территории Франции - пишет ТАСС.

Магазины компании в Бразилии, Мексике, Нидерландах, Сингапуре и Великобритании не откроют до конца следующей недели.

Ранее Apple уточнила новый порядок работы торговых точек корпорации с учетом эпидемической ситуации. Покупателям перед входом надлежит надеть маску, которую в случае отсутствия выдадут сотрудники магазина. Клиентам также будут измерять температуру тела. В магазине одновременно смогут находиться столько покупателей, сколько требуется продавцам для индивидуального обслуживания.