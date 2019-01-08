Apple установил новый рекорд продаж в Испании

По итогам первого финансового квартала (октябрь-декабрь 2018 года) американский технологический гигант Apple рассчитывает получить самые высокие доходы за всю историю своей деятельности в Испании. Об этом в открытом письме к инвесторам заявил генеральный директор компании Тим Кук. Он проинформировал партнеров о снижении прогнозируемых глобальных показателей роста до 84 млрд долларов (73,9 млрд евро) из-за плохих продаж флагманского смартфона iPhone в Китае, пишет espanarusa.com.

Кук не раскрыл конкретных данных о предполагаемой выручке в Испании, упомянув только о рекордном уровне продаж. Пока не представляется возможным подсчитать объем выручки Apple в Испании, потому что компания проводит все счета через Ирландию. Дочерняя фирма Apple в Испании Apple Marketing Iberia, занимающаяся реализацией продукции, всегда довольствовалась комиссией в 1% от продаж на испанском рынке.

В период 2016–2017 годов Apple Marketing Iberia отчиталась о рекордной сумме комиссионных в 40,1 млн евро, что указывало на общую выручку в размере 4 млрд евро. Дочерние компании «Яблока» Apple Stores и Apple Retail также показали тогда рекордные продажи (382,4 млн евро). Более свежих данных обнародовано не было.

Несмотря на падение спроса в Китае, Apple поставила рекорды по продажам в других странах. Кроме уже упомянутой Испании рост реализации был зафиксирован в США, Канаде, Германии, Италии, Нидерландах и Южной Корее. Компания рассчитывает побить собственные рекорды на развивающихся рынках, таких как Польша, Мексика, Малайзия и Вьетнам.