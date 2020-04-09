Арендные ставки в Испании продолжают расти, но спад ещё впереди

Ставки аренды в Испании увеличились на 2,6% в первом квартале 2020 года, до среднего значения €11,2 в месяц за квадратный метр, согласно отчёту Idealista. Лерида (+5,7%) и Кадис (+5,2%) возглавили рейтинг провинциальных столиц по скорости прироста в период с января по март. Увеличение в годовом исчислении составило 5%.

Руководитель исследований Idealista Фернандо Энсинара отметил: «Отчёт основан на предложениях за первый квартал 2020, а, значит, не показывает влияния, которое вспышка коранавируса оказала на рынок аренды. Постепенно станет заметным снижение арендной платы, которое уже обсуждается между собственниками и съёмщиками. К снижению цен следует добавить более чем вероятный переезд съёмщиков из центра крупных городов на периферию, вызванный желанием снимать квартиры большей площади, доступом к природе и в более спокойном месте», пишет prian.ru.

За минувшую зиму шесть автономных сообществ снизили арендные ставки. Наибольшее падение – в Ла-Риохе, на 2,6%. Далее идут Арагона (-1.4%), Наварра (-0,8%), Кантабрия (-0,6%), Астурия (-0,5%) и Мурсия (-0,4%). Наибольший прирост – на Балеарских островах (+4,5%), в Галисии (+3,7%), Каталонии (+3,2%), Эстремадуре (+2,5%) и Кастилии и Леоне (+2%). В Мадридском сообществе цены выросли на 1,8%.

Мадрид и Каталония являются самыми дорогими сообществами для аренды жилья - €15 и €14,6 за кв.м соответственно. За ними следуют Балеарские острова (€13,2), а ниже находятся Страна Басков (€12) и Канарские острова (€10). На противоположной стороне – Эстремадура (€5,2), Кастилия Ла Манча (€5,5) и Мурсия (€6,1).

В 30 провинциях цены росли в течение зимы. Наибольший рост зафиксирован в Куэнке (+6,2%). Далее идут Теруэла (+5,9%), Хаэна (+5,7%), Понтеведра (+5,7%) и Саламанка (+5,3%). Наибольшее падение – в Уэске (-7,4%), Луго (-4,5%) и Жироне (-3,8%).

Рейтинг самых дорогих провинций возглавляют Барселона (€15,3), Мадрид (€15) и Гипускоа (€13,5). Хаэн является самой бюджетной провинцией для аренды жилья – €4,7 за кв.м в месяц. За ней следуют Касерес (€4,8) и Самора (€4,8).

Лерида – столица, в которой ставки аренды за последний квартал выросли больше всего – на 5,7%. Также значительный подъём зафиксирован в Саламанке и Кадисе (+5,2%), Хаэне (+4,1%). В Барселоне цены выросли на 3,1% , в Мадриде – на 1,2%. Падение наблюдалось в Малаге (-4,5%), Уэске (-2,7%), Логроньо (-2,3%), Оренсе (-2,2%), Сории (-1,9%) и Памплоне (-1,7%).

Барселона – самая дорогая столица (€17), за ней следуют Мадрид (€16,3) и Сан-Себастьян (€14,6). Самые дешёвые столицы для аренды жилья – Самора (€5,2), Касерес (€5,2), Оренсе и Сьюдад-Реал (€5,4).

Что касается стоимости испанского жилья, специалисты полагают, что на фоне коронавируса сильно подешевеет только неликвидная недвижимость. В целом, прогнозы рынка утешительные.