Арестованы 28 испанских теннисистов

Пятница, 11 Январь 2019 Испания Испания

Арестованы 28 испанских теннисистов

Гражданская гвардия Испании арестовала 83 человека, в числе которых 28 профессиональных теннисистов, по подозрению в организации договорных матче.

По информации Европола, в проведении матчей замешана некая армянская преступная группировка.

В столице Испании были проведен обыски одиннадцати домов, в ходе которых наличными было изъято 167 тыс евро. Кроме этого были конфискованы кредитные карты, дробовик, пять роскошных автомобилей и более 50 дорогих электронных устройств. 42 банковских счета и их остатки тоже оказались заморожены, пишет euromag.ru.

Отмечается, что один из 28 арестованных теннисистов принимал участие в последнем розыгрыше Открытого чемпионата США (US Open). Личность подозреваемых не раскрывается.

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