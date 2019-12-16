Ассанж даст показания испанского суду

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж 20 декабря в ходе видеоконференции даст испанскому суду свои показания в статусе потерпевшего по делу о предполагаемом шпионаже для разведки США, которую вела в здании посольства Эквадора в Лондоне охранная фирма, сообщил РИА Новости адвокат Аитор Мартинез, который занимается координацией защиты основателя Wikileaks в Испании по вопросам экстрадиции и шпионажа против него.

"Двадцатое декабря текущего года – важная дата… В рамках международного сотрудничества испанский судья Национальной палаты Испании пойдет в Вестминстерский суд для получения по видеоконференции показаний от господина Ассанжа в статусе жертвы и потерпевшего от предполагаемого шпионского заговора", - сказал адвокат.