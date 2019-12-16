Ассанж даст показания испанского суду

Понедельник, 16 Декабрь 2019 Испания Испания

Ассанж даст показания испанского суду

Основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж даст показания испанского суду по делу о предполагаемом шпионаже для разведки США в лондонском посольстве Эквадора.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж 20 декабря в ходе видеоконференции даст испанскому суду свои показания в статусе потерпевшего по делу о предполагаемом шпионаже для разведки США, которую вела в здании посольства Эквадора в Лондоне охранная фирма, сообщил РИА Новости адвокат Аитор Мартинез, который занимается координацией защиты основателя Wikileaks в Испании по вопросам экстрадиции и шпионажа против него.

"Двадцатое декабря текущего года – важная дата… В рамках международного сотрудничества испанский судья Национальной палаты Испании пойдет в Вестминстерский суд для получения по видеоконференции показаний от господина Ассанжа в статусе жертвы и потерпевшего от предполагаемого шпионского заговора", - сказал адвокат.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)