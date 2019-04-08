Астурия - самый «пожилой» регион Испании

В двадцатке самых «пожилых» оказалось три автономных сообщества Испании: Астурия, Кастилия-и-Леон и Галисия.

Самым стареющим из испанских регионов оказалось Княжество Астурия, где средний возраст населения составляет 49,2 года. Автономное сообщество заняло седьмое место в европейском рейтинге. В Кастилии-и-Леоне средний возраст установился на отметке 48,3 года, что соответствует 11 позиции в ЕС. Галисия замыкает европейский топ-20 с показателем в 47,5 года, пишет noticia.ru.

При этом среди испанских провинций по среднему возрасту лидирует Самора – 52,5 года.

В общей сложности Евростат проанализировал 371 регион ЕС. Самыми стареющими оказались Саксония (Германия), Лигурия (Италия) и Бранденбург (Германия), а в рейтинге городов лидирует немецкий Хемниц, возраст жителей которого в среднем составляет 51,4 года.

Темпы старения в Испании превышают показатели в других странах Евросоюза. Средний возраст испанцев – 43,7 года. Страна занимает 10 место на уровне ЕС. Тем не менее, с каждым годом антирейтинг Испании растет. В 2014 она находилась на 14 строчке, в 2016 – на 15, в 2017 – 11.