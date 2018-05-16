«Атлетико» выиграл Лигу Европы
В финальном матче Лиги Европы «Марсель» в Лионе был крупно обыгран мадридским «Атлетико».
В финальном матче, который прошел в «Лионе», «Атлетико» взял верх над французским «Марселем». Результат противостояния - 3:0 в пользу испанского клуба. На 21-й минуте Антуан Гризманн вывел «Атлетико» вперед, на 49-й он же удвоил счет. На 90-й Габи довел преимущество в счете до крупного
Таким образом, «Атлетико стал трехкратным победителем Лиги Европы. Ранее турнир покорялся ему в сезонах-2009/10, 2011/12.
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