Багерге пополнил список самых красивых городков Испании

Четверг, 25 Июль 2019 Испания Испания

Багерге пополнил список самых красивых городков Испании

В субботу, 27 июля, каталонский Багерге будет праздновать включение в официальный перечень самых красивых городков Испании.

Праздничные мероприятия начнутся в 12:00 в церкви San Fèlix de Bagergue, построенной в XI-XII веке. Из церкви открываются панорамные виды на долину.

Приглашены глава Ассоциации самых красивых городков Испании Франсиско Местре, мэр Багерге Марк Таррай, представитель правительства Каталонии Тереса Кунильера, а также мэры других городов - членов ассоциации. Запланированы видеопроекции, посвященные местным туристическим маршрутам. Закончится праздник национальными танцами, пишет noticia.ru.

В список самых красивых городков Испании попадают только населенные пункты с численностью населения менее 15 тысяч человек.

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