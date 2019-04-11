Банк Испании: аренда недвижимости подорожала до докризисного уровня

Четверг, 11 Апрель 2019 Испания Испания

Банк Испании: аренда недвижимости подорожала до докризисного уровня

Цены на недвижимость в Испании пока не вернулись к докризисному уровню, но аренда уже подорожала до прежних значений и даже превысила их.

Об этом сообщает в четверг Банк Испании.

Спрос на аренду особенно в вырос среди квартиросъемщиков в возрасте от 16 до 29 лет. И в меньшей степени - от 30 до 44, пишет noticia.ru.

По данным ЦБ, в 2018 году было зарегистрировано более 550 тысяч сделок по продаже недвижимости в Испании - на 10% больше, чем в 2017-м.

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