Банк Испании: аренда недвижимости подорожала до докризисного уровня

Об этом сообщает в четверг Банк Испании.

Спрос на аренду особенно в вырос среди квартиросъемщиков в возрасте от 16 до 29 лет. И в меньшей степени - от 30 до 44, пишет noticia.ru.

По данным ЦБ, в 2018 году было зарегистрировано более 550 тысяч сделок по продаже недвижимости в Испании - на 10% больше, чем в 2017-м.