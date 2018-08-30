Банк Испании оштрафовал Santander

Четверг, 30 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Банк Испании оштрафовал Santander

Банк Испании наложил на банк Santander штраф в размере 485 тысяч евро за то, что он не выполнил свои обязательства по защите должников по ипотекам.

Решение оштрафовать Santander вынес управляющий совет Банка Испании в октябре 2017 года, одобрив запрос со стороны Исполнительной комиссии финансового учреждения, поданный годом ранее. Эти органы считают, что Santander не применил обязательные меры, предусмотренные кодексом установившейся практики для ситуаций, когда клиент находится в затруднительном экономическом положении. Кодекс предполагает защиту для тех, кто находится на пороге бедности, пишет noticia.ru.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Роналду отказался от сборной ради «Ювентуса»

      Криштиану Роналду принял решение пропустить ближайшие матчи своей национальной команды, чтобы сосредоточиться на выступлениях за «Ювентус».

      Подробнее

    • Португалия: колония морских котиков увеличилась

      За последние 30 лет колония морских котиков на Мадейре выросла с 6 до 30 экземпляров.

      Подробнее

    • Банк Испании оштрафовал Santander

      Банк Испании наложил на банк Santander штраф в размере 485 тысяч евро за то, что он не выполнил свои обязательства по защите должников по ипотекам.

      Подробнее

    • Испания: улицы Каталонии очистили от желтых лент

      «Бригады чистильщиков» ночью во вторник вышли на улицы Барселоны, чтобы снять желтые ленты, которые появились во многих общественных местах в знак солидарности с политическими заключенными.

      Подробнее

    • Футболист итальянского клуба получил дисквалификацию

      Полузащитник итальянского клуба «Удинезе» Роландо Мандрагора получил дисквалификацию на один матч за богохульство.

      Подробнее

    • Италия: в Венеции открылся 75-й международный кинофестиваль

      Церемония началась с вручения почетного "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф британской актрисе Ванессе Редгрейв.

      Подробнее

    • Меган Маркл нарушила правила и появилась в откровенном платье

      Герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла с мужем принцем Гарри в театр «Виктория Палас» в Лондоне в откровенном наряде.

      Подробнее

    • Первое свидание доктора закончилось спасением жизни

      Американский анестезиолог Энди Трейнор рассказала, как на первом свидании была вынуждена сделать массаж сердца и искусственное дыхание своему ухажеру.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья