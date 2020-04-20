Банк Испании прогнозирует падение ВВП на 6,6% — 13,6% в 2020 году

А пессимистичный сценарий предполагает снижение ВВП страны на 13,6% по итогам года. Об этом говорится в докладе Банка Испании, опубликованном в статье «Макроэкономические сценарии развития испанской экономики после COVID-19».

Падение ВВП будет напрямую зависеть от продолжительности режима повышенной готовности, который действует в стране. Если он продлится восемь недель (самый вероятный сценарий, по версии регулятора), экономика упадёт на 6,6% — 8,7%, пишет noticia.ru.

Если же затянется на 12 недель и к концу года ситуация полностью не нормализуется, то ВВП рухнет на 13,6%. До пандемии Банк Испании предсказывал снижение ВВП на 1,7%.