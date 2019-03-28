Банк Испании прогнозирует сохранение экономического роста

Центральная финансовая организация страны предполагала рост испанской экономики, но из-за начавшегося три года назад замедления – уже более скромными темпами. Предполагаемый экономический рост заложен на уровне 2,2%, хотя спад внутренней торговли вызвал падение показателя на одну десятую. К счастью, увеличение оборотов внешней торговли компенсировало эту же одну десятую. В отчете прогнозируется снижение экономического роста до 1,9% в 2020-м и 1,7% – в 2021 году, пишет espanarusa.com.

Отмечается, что испанская экономика продолжает расти благодаря усилению конкуренции, последовавшему за кризисом, благоприятной денежной политике государства, имеющимся накоплениям физических и юридических лиц и прозрачности испанского налогообложения. Тем не менее, положительные следствия грамотной экономической политики уже практически исчерпали себя, и в дальнейшем уровень потребления домохозяйств снизится, а налоговая система будет лишь поддерживать нейтральную ситуацию на рынке.

Правительство совпадает с Банком Испании в своих положительных прогнозах на этот финансовый год, а на следующие два года ожидает более высоких чисел (2,2% в 2020 и 2,1% в 2021). Что касается рынка труда, показатель безработицы оказался на 0,1 меньше предполагаемого на этот и два следующих года (14,2%, 13,2% и 12,3% соответственно). Ожидаемый рост заработной платы приведет к усилению инфляции в следующие два года: в прошлом году ее уровень составлял 1,7%, в этом – всего 1,2%. Но уже на следующий год коэффициент инфляции предварительно составит 1,5% в 2020-м и 1,6% – в 2021 году, что все же ниже спрогнозированного ранее благодаря меньшему, чем ожидалось, росту цен.

В числе ближайших для экономики Испании угроз Центральный банк видит неопределенность условий выхода Великобритании из Европейского союза и неясность возможных протекционистских мер на международном уровне.