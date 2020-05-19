Банк Испании ухудшил прогноз падения экономики

Регулятор ожидает, что ВВП страны рухнет на 9,5% — 12,4%. И в 2021-м экономика вряд ли восстановится до докризисного уровня, компенсировав лишь 6,1% — 8,5%.

Всего месяц назад Банк Испании предсказывал снижение ВВП на уровне 6,6%, пишет noticia.ru.

Впрочем, был спрогнозирован и самый пессимистичный сценарий — падение на 13,6% по итогам года. Тогда ЦБ подчёркивал, что уровень падения будет напрямую зависеть от продолжительности режима повышенной готовности, который действует в стране. Сейчас Испания начинает постепенно ослаблять меры изоляции, но глава правительства Педро Санчес просит продлить режим ещё на один месяц.