Банк Испании ухудшил прогноз падения экономики

Вторник, 19 Май 2020 Испания Испания

Банк Испании ухудшил прогноз падения экономики

Банк Испании скорректировал прогноз падения национальной экономики в текущем году.

Регулятор ожидает, что ВВП страны рухнет на 9,5% — 12,4%. И в 2021-м экономика вряд ли восстановится до докризисного уровня, компенсировав лишь 6,1% — 8,5%.

Всего месяц назад Банк Испании предсказывал снижение ВВП на уровне 6,6%, пишет noticia.ru.

Впрочем, был спрогнозирован и самый пессимистичный сценарий — падение на 13,6% по итогам года. Тогда ЦБ подчёркивал, что уровень падения будет напрямую зависеть от продолжительности режима повышенной готовности, который действует в стране. Сейчас Испания начинает постепенно ослаблять меры изоляции, но глава правительства Педро Санчес просит продлить режим ещё на один месяц.

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