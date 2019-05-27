"Барселона" досрочно выиграла титул чемпиона Испании

Субботняя игра на стадионе "Камп Ноу" завершилась победой "сине-гранатовых" со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 62-й минуте забил Лионель Месси.

За три тура до окончания чемпионата "Барселона" набрала 83 очка и опережает идущий вторым мадридский "Атлетико" на девять баллов. Даже в случае равенства очков между этими командами по окончании всего турнира "сине-гранатовые" будут располагаться выше по дополнительным показателям, пишет РИА Новости.

"Барселона", завоевавшая трофей во второй раз подряд, стала 26-кратным чемпионом страны.