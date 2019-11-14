«Барселона» не хочет платить 100 млн евро за лучшего бомбардира

Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, руководство каталонского клуба следит за Холанном, однако считает, что цена в 100 млн евро завышена и не соответствует трансферному рынку.

Отмечается, что в молодом норвежском игроке заинтересован также «Манчестер Юнайтед», главный тренер которого Уле-Гуннар Сульшер работал с Холанном в «Мольде», пишет regnum.ru.

Добавим, что в текущем сезоне Холанн сыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил 26 голов. В настоящий момент он является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, на его счету семь голов в четырёх матчах.