«Барселона» обыграла «Ибицу» в 1/16 финала Кубка Испании по футболу

Четверг, 23 Январь 2020 Испания Испания

«Барселона» обыграла «Ибицу» в 1/16 финала Кубка Испании по футболу

«Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании по футболу, обыграв на выезде клуб третьего по силе дивизиона чемпионата страны «Ибицу».

Встреча, прошедшая в среду на поле «Ибицы», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Барселоны» дубль оформил Антуан Гризманн (72-я и 90+4-я минуты), у проигравших отличился Пеп Кабалье (9).

В другом матче данной стадии «Атлетик» из Бильбао на выезде по пенальти обыграл «Эльче». Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее были футболисты «Атлетика» — 5:4.

Соперники «Барселоны» и «Атлетика» по 1/8 финала Кубка Испании станут известны позднее.

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