«Барселона» прервала переговоры с «Валенсией» по трансферу Родриго

Руководство каталонского клуба считает неприемлемыми условия трансфера футболиста, на которых настаивают представители «Валенсии». Ранее стало известно, что в «Валенсии» сообщили о возможном уходе Родриго. Президент «Барселоны» также подтвердил интерес клуба к форварду, пишет championat.com.

Родриго родился в Бразилии, но в юном возрасте вместе с семьёй переехал в Испанию. Выступал за юношеские команды мадридского «Реала», португальскую «Бенфику» и английский «Болтон». С 2014 года он игрок «Валенсии». В этом розыгрыше испанского чемпионата Морено провёл за «Валенсию» 18 матчей и забил два мяча.