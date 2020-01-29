«Барселона» прервала переговоры с «Валенсией» по трансферу Родриго

Среда, 29 Январь 2020 Испания Испания

«Барселона» прервала переговоры с «Валенсией» по трансферу Родриго

«Барселона» прервала переговоры по трансферу нападающего «Валенсии» Родриго Морено.

Руководство каталонского клуба считает неприемлемыми условия трансфера футболиста, на которых настаивают представители «Валенсии». Ранее стало известно, что в «Валенсии» сообщили о возможном уходе Родриго. Президент «Барселоны» также подтвердил интерес клуба к форварду, пишет championat.com.

Родриго родился в Бразилии, но в юном возрасте вместе с семьёй переехал в Испанию. Выступал за юношеские команды мадридского «Реала», португальскую «Бенфику» и английский «Болтон». С 2014 года он игрок «Валенсии». В этом розыгрыше испанского чемпионата Морено провёл за «Валенсию» 18 матчей и забил два мяча.

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