«Барселона» вылетела из Кубка Испании, проиграв «Атлетику»

Пятница, 07 Февраль 2020 Испания Испания

«Барселона» вылетела из Кубка Испании, проиграв «Атлетику»

«Барселона» проиграла «Атлетику» из Бильбао в матче ¼ финала Кубка Испании.

Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» и закончилась со счётом 0:1.

Единственный гол в матче был забит в на 93-й минуте. После навеса с фланга в исполнении Ибаи Гомеса полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс срезал мяч в свои ворота, пишет regnum.ru.

Таким образом, «Барселона» выбыла из Кубка Испании, а «Атлетик» вышел в ½ финала турнира. Ранее турнир покинул также мадридский «Реал».

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