«Барселона» заинтересовалась футболистом сборной России

Пятница, 15 Июнь 2018 Испания Испания

«Барселона» заинтересовалась футболистом сборной России

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может перейти в «Барселону».

По информации издания, футболист рассматривается испанским клубом в качестве альтернативы трансферу хавбека «Аякса» Френки де Йонга. Отмечается, что трансферная стоимость Головина ниже, чем у голландца, поэтому руководство каталонцев готово купить россиянина.

В свою очередь Sky Sport Italia информирует, что Головина намерен приобрести итальянский «Ювентус». Туринцы якобы провели переговоры с агентом хавбека и согласовали контракт.

В первом матче чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией Головин забил мяч и отдал две голевые передачи. Встреча завершилась победой россиян со счетом 5:0.

22-летний Головин выступает за московский ЦСКА с 2012 года. Вместе с армейцами хавбек становился чемпионом России. В составе национальной команды футболист дебютировал в 2015 году в матче против команды Белоруссии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Роналду признал свою вину по делу о неуплате налогов

      Роналду получит судимость и выплатит 19 млн евро по делу о неуплате налогов.

      Подробнее

    • Португалия: мошенничество с арендой

      Информация опубликована на веб-сайте Уголовной полиции (PJ).

      Подробнее

    • «Барселона» заинтересовалась футболистом сборной России

      Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может перейти в «Барселону».

      Подробнее

    • Fitch предсказывает Испании экономический рост в 2,7%

      Рейтинговое агентство Fitch улучшило свои прогнозы по состоянию испанской экономики и предсказало ей рост в 2,7% в 2018 году.

      Подробнее

    • С бывшего главы Федерации футбола Италии сняли обвинения

      С бывшего главы Федерации футбола Италии сняли обвинения в домогательствах из-за возраста потерпевшей.

      Подробнее

    • Государственный долг Италии достиг исторического максимума

      Размер государственного долга Италии в апреле текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума, превысив 2,311 триллиона евро.

      Подробнее

    • Актрисы перестали оголяться из страха домогательств

      На вручение ежегодной премии в области американского театра Tony Awards многие знаменитости пришли в длинных закрытых платьях.

      Подробнее

    • Четырехлетняя дочь Ким Кардашьян нарастила волосы

      Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт заметили в Нью-Йорке с нарощенными волосами.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе