«Барселона» заинтересовалась футболистом сборной России

По информации издания, футболист рассматривается испанским клубом в качестве альтернативы трансферу хавбека «Аякса» Френки де Йонга. Отмечается, что трансферная стоимость Головина ниже, чем у голландца, поэтому руководство каталонцев готово купить россиянина.

В свою очередь Sky Sport Italia информирует, что Головина намерен приобрести итальянский «Ювентус». Туринцы якобы провели переговоры с агентом хавбека и согласовали контракт.

В первом матче чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией Головин забил мяч и отдал две голевые передачи. Встреча завершилась победой россиян со счетом 5:0.

22-летний Головин выступает за московский ЦСКА с 2012 года. Вместе с армейцами хавбек становился чемпионом России. В составе национальной команды футболист дебютировал в 2015 году в матче против команды Белоруссии.