Баски – последние потомки доисторических людей в Испании

Международная исследовательская группа провела анализ генома 300 жителей Иберийского полуострова с результатами, прослеживающими историю вплоть до 12 тыс. лет назад.

Исследование было сконцентрировано на охотниках-собирателях и первых земледельцах, которые населяли Иберию между 13 тыс. и 6 тыс. лет назад. Второе было направлено на изучение периода от 8 тыс. лет назад и до Реконкисты с изгнанием мавров, пишет espanarusa.com.

Иберийский полуостров всегда считался благоприятным местом из-за особенностей климата, что позволило сохраниться там во время последнего ледникового периода флоре и фауне, исчезнувшей на более северных территориях. Как оказалось, сохранились также и люди. На протяжении последних 8 тыс. лет территория Испании была своеобразным «миграционным узлом» на пути человеческих перемещений и богата поселениями, которые довольно хорошо сохранились и неплохо изучены археологами и палеогенетиками.

Исследование показало, что взаимопроникновение народов было сильнее, чем предполагали ученые (захоронение останков североафриканца, найденное в Мадриде, относится к четвертому тысячелетию до н. э.). Оказывается, что в бронзовом веке переселенцы из Восточной Европы при невыясненных обстоятельствах прервали наследование по мужской линии у обитателей Иберии, практически заменив их геном своим. Сразу после этого население нынешней страны басков было отрезано от остального мира, что подтверждается и сохранением баскского языка. Но и ранее несколько разных человеческих родов эпохи палеолита сосуществовали на одной территории, пережидая холода, что доказано путем анализа захоронений в Бальма-де-Гиланье (Льейда) возрастом 12 тыс. лет.

Обилие захоронений на территории современной Испании и, соответственно, материала, позволило довольно точно установить геном людей и мезолита, и палеолита, и медного, бронзового и железного веков, античности и Средних веков.

Было установлено, что аборигенные охотники-собиратели и прибывшие с востока Европы кочевники, будущие оседлые земледельцы, передали своим потомкам общие гены, причем к 2000 до н. э. геном коренных жителей Иберийского полуострова был замещен уже на 40%. Судя по генетическим анализам, 40% генома принадлежали выходцам из причерноморских степей (между нынешними Украиной и Россией). Те были более развиты, уже одомашнили лошадь и жили в системе жесткого патриархата. На данный момент 20% генома современного испанца происходит от этих степных жителей, которые принесли с собой улучшенную способность переваривать молоко и говядину.

Найдены даже прямые доказательства связей иберийских женщин и мужчин с востока Европы: это совместное захоронение в районе Кастильехо-де-Бонете, что недалеко от Сьюдад-Реаля. Интересно, что анализ показал признаки средиземноморской диеты женщины. Каким образом жительница побережья оказалась захороненной так далеко от моря, остается только догадываться.

В геноме басков также обнаружены следы связи со степными жителями. Это открытие удивило ученых, так как они не ожидали найти гены индоевропейцев в геноме доевропейских обитателей полуострова. Языки этих групп также были совершенно не родственны. Язык иберов не принадлежал к индоевропейским языкам, в отличие от кельтоиберского. Но дальнейшим изменениям гены басков практически не подверглись, что позволило им сохранить в своем геноме след древнейших людей.