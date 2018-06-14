Бенитес может возглавить сборную Испании по футболу после ЧМ-2018

Четверг, 14 Июнь 2018 Испания Испания

Бенитес может возглавить сборную Испании по футболу после ЧМ-2018

Главный тренер английского футбольного клуба «Ньюкасл» Рафаэль Бенитес может возглавить сборную Испании после чемпионата мира 2018 года.

В минувший вторник мадридский «Реал» объявил о подписании трехлетнего контракта с 51-летним Хуленом Лопетеги, который в среду покинул пост наставника сборной Испании за два дня до первого матча на чемпионате мира. Во время ЧМ-2018 временно руководить испанской национальной командой будет Фернандо Йерро. По информации портала, руководители Федерации футбола Испании намерены связаться с Бенитесом после завершения мирового первенства. Действующий контракт 58-летнего специалиста с «Ньюкаслом» рассчитан до 2019 года.

Бенитес известен своей работой с английскими клубами «Ливерпуль» и «Челси», итальянским «Наполи» и испанскими «Валенсией» и «Реалом». Он дважды привел «Валенсию» к победе в национальном чемпионате (2001/02, 2003/04) и и один раз в Кубке УЕФА (2003/04), под его руководством «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов (2004/05), «Челси» — Лиги Европы (2012/13)), «Интер» — клубного чемпионата мира (2010), он также завоевал в качестве тренера Кубки Англии, Италии, Суперкубки этих стран и Суперкубок УЕФА. С 2016 года специалист возглавляет «Ньюкасл», в первом же сезоне под его руководством команда заняла первое место в чемпионшипе (втором английском дивизионе) и смогла вернуться в Английскую премьер-лигу. В сезоне-2017/18 «Ньюкасл» занял 10-е место в чемпионате.

Соперниками испанской сборной на чемпионате мира по группе B станут команды Португалии (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, стадион «Лужники») и Ирана (25 июня, Саранск).

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