Безработица в Испании

По информации опроса активного населения, проведенного Национальным институтом статистики, в Испании самый низкий уровень безработицы наблюдается в таких сферах, как медицинские науки, социальные услуги, информационные технологии и коммуникации, сельское хозяйство, скотоводство, рыбный промысел и ветеринария. В рамках данного исследования проводится анализ влияния уровня образования на рынок труда.

Согласно данным, полученным в результате исследования, 59,7% испанского населения старше 16 лет имеет общее образование. В ту категорию входят те, кто закончил курс полного среднего образования и бачильерато. Остальные жители Испании получили определенную специальность, из них 9,9% – в области бизнеса, управления и права, 7,6% – в области механики, электроники, промышленности и строительства, 5,3% – в области здравоохранения и социальных услуг.

В соответствии с результатами исследования, среди жителей Испании старше 16 лет, получивших образование в области информационных технологий и коммуникаций, показатель занятости составил 79,88%, при этом среди мужчин он равен 80,6%, а среди женщин – 77,5%.

На втором месте – те, кто получил образование в секторе сельского хозяйства, животноводства, лесоводства, рыбного промысла и ветеринарии. Здесь доля занятых составляет 77,2%. Топ-3 замыкает категория работников, получивших специальность в сфере социальных наук, журналистики и документооборота – 72,86% имеющих работу. При этом, как и в первом случае, показатель занятости выше среди мужчин, чем среди женщин, пишет espanarusa.com.

На четвертом месте – сектор здравоохранения и социальных услуг: 72,81% получивших образование в данных областях имеют работу. Далее следуют секторы механики, электроники, промышленности, строительства (72,72%) и бизнеса, управления и права (71,65%).

На противоположном конце данного рейтинга находятся категории граждан, получивших очень редкие специальности (14,95% занятых), а также имеющих только общее образование (37,6% занятых). В последнем случае доля занятых среди мужчин составляет 45,7%, а среди женщин – 29,7%.

В свою очередь, самый низкий уровень безработицы зарегистрирован среди тех, кто получил образование в сегменте здравоохранения и социальных услуг (7,7%). Далее следуют те, кто обучался специальности в области ветеринарии, сельского хозяйства, скотоводства, лесоводства и рыбного промысла (8,9%). На третьем месте – сектор информационных технологий и коммуникаций (9,29%), на четвертом – сектор механики и электроники (9,32%), на пятом – сектор искусства, гуманитарных наук и языка (10,2%), на шестом – журналистики и документооборота (10,69%).