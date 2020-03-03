Безработица в Испании снизилась в феврале

Как сообщает Министерство труда и социального обеспечения, по состоянию на начало марта в Испании насчитывалось 3 246 047 официально зарегистрированных безработных. Число рабочих мест в стране составило 19 250 229. Рост этого числа стал самым значительным с февраля 2015 года, пишет noticia.ru.

За последний год в Испании было создано 361 757 рабочих мест.

Что касается безработицы, то сейчас она самая низкая с февраля 2008 года.