Безработица в Испании снизилась в феврале
Февраль завершился позитивно для испанского рынка труда. Создано 85 735 новых рабочих мест, а безработица уменьшилась на 7806 человек.
Как сообщает Министерство труда и социального обеспечения, по состоянию на начало марта в Испании насчитывалось 3 246 047 официально зарегистрированных безработных. Число рабочих мест в стране составило 19 250 229. Рост этого числа стал самым значительным с февраля 2015 года, пишет noticia.ru.
За последний год в Испании было создано 361 757 рабочих мест.
Что касается безработицы, то сейчас она самая низкая с февраля 2008 года.