Безработица в Испании снизилась в феврале

Вторник, 03 Март 2020 Испания Испания

Безработица в Испании снизилась в феврале

Февраль завершился позитивно для испанского рынка труда. Создано 85 735 новых рабочих мест, а безработица уменьшилась на 7806 человек.

Как сообщает Министерство труда и социального обеспечения, по состоянию на начало марта в Испании насчитывалось 3 246 047 официально зарегистрированных безработных. Число рабочих мест в стране составило 19 250 229. Рост этого числа стал самым значительным с февраля 2015 года, пишет noticia.ru.

За последний год в Испании было создано 361 757 рабочих мест.

Что касается безработицы, то сейчас она самая низкая с февраля 2008 года.

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