Безработица в Испании выросла в январе максимально с 2014 года

В январе число официально зарегистрированных безработных в Испании увеличилось на 90 248 человек (или 2,8%).

Это самый существенный рост для первого в году месяца с 2014 года. Тогда безработица подскочила на 113 тысяч человек. Такие данные приводит Министерство труда и социальной экономии.

По итогам января число безработных в Испании составило 3 253 853. Этот показатель, напротив, внушает оптимизм. Он самый низкий для января с 2008 года, пишет noticia.ru.

В министерстве напомнили, что рост безработицы в январе — обычное дело. За последние 25 лет так было всегда. Это объясняется тем, что на этот период приходится окончание срока действия трудовых контрактов.