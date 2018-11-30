Библиотека Испании оцифрует архивы

Король Фелипе V «прямолинеен, справедлив, очень религиозен, боится дьявола, не имеет пороков и не разрешает себя окружать», – таким, согласно описанию французского аристократа Луи де Рувроя, был король династии Бурбонов, вступивший на престол в 1700 году.

Мнение королевского современника, впрочем, не разделяют более поздние историки, которые утверждают, что король был весьма сложным человеком, имел тенденцию к депрессивным настроениям, был пристрастен к сексу и пренебрегал личной гигиеной. Некоторые даже считают, что король страдал биполярным расстройством и потому был то очень энергичным, то крайне меланхоличным, пишет espanarusa.com.

Фелипе V не хотел править королевством, но при этом был монархом, дольше всех занимавшим испанский трон; он отрастил такие длинные ногти на ногах, что не мог ходить, и страдал галлюцинациями, во время которых думал, что является лягушкой. Но след, оставленный королем в истории, не измеряется только его безумствами. Именно Фелипе V осуществил административные и образовательные реформы и начал собирать книги, которые стали основой Национальной библиотеки Испании: по установленному им в 1712 году закону все печатники были обязаны дарить одну копию издаваемой книги в фонд королевской библиотеки.

Прошли три века с момента издания королевского указа, и сегодня Национальная библиотека занимает два больших здания – одно на Пасео-де-Реколетас в Мадриде, другое в Алькала-де-Энарес, а собранная в библиотеке коллекция насчитывает 32 миллиона книг, манускриптов, буклетов, отдельных страниц, журналов, карт, аудиовизуальных архивов и т.д.

Стоимость книжных фондов библиотеки сегодня невозможно оценить, поскольку они хранят редчайшие манускрипты Средних веков, среди которых находится и Códice de Metz – созданная в IX веке букинистическая жемчужина посвящена астрологическим вычислениям.

По мнению директора Национальной библиотеки Аны Сантос, книжные фонды представляют собой весь багаж человеческой мысли, накопленный за многие годы. И некоторые издания настолько стары, что, не выдержав испытания временем, могут рассыпаться в руках у читателя. Именно поэтому возникла необходимость оцифрования библиотечных фондов, и этот процесс был начат в 2009 году.

Теперь граждане и гости Испании могут познакомиться с самыми редкими книгами, благодаря наличию их цифровых копий. Сегодня уже отсканировано около 200 000 изданий и 25 миллионов страниц.

Кроме того, оцифровываются не только бумажные издания; аудио- и видеоархивы тоже нуждаются в сохранении, поэтому многие аудио- и видеокассеты, которые сегодня являются умершей формой технологии, заменяются современными цифровыми архивами – все для того, чтобы будущие поколения смогли соприкоснуться со своей историей.