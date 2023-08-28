Библиотеку Барселоны признали лучшей в мире

Библиотеку Барселоны, специализирующуюся на латиноамериканской литературе, признали лучшей публичной библиотекой в ​​мире.

Решение о присвоении награды приняла Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений.

Библиотека, названная в честь колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, лауреата Нобелевской премии, открылась в прошлом году в рабочем районе Сан-Марти-де-Провансаль. Это третья по величине библиотека в городе, ее площадь составляет четыре тысячи квадратных метров и она расположена на шести этажах.

Жюри высоко оценило как архитектуру здания (оно напоминает раскрытую книгу), так и подход сотрудников к привлечению посетителей. Так, например, в этом году в библиотеке откроют «комнату чувств», предназначенную для детей с особыми потребностями и трудностями в обучении.

Кроме того, в учреждении уже работает пространство для самых маленьких, а также радиостудия, где ведущие обсуждают события вымышленного города, в котором происходит действие некоторых романов Габриэля Гарсиа Маркеса.

Библиотека вмещает 800 человек, однако иногда в нее приходят более тысячи человек в день.

Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений ежегодно вручает награды лучшим библиотекам. В этом году на престижное звание также претендовали Публичная библиотека имени Янеза Вайкарда Вальвазора (Словения), библиотека города Парраматта (Австралия) и Восточная Шанхайская библиотека (Китай).