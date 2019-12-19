Билеты на поезда в Испании подорожают с Нового года

Билеты на высокоскоростные AVE и поезда дальнего следования подорожают на 1,1%, а на пригородные и межрегиональные поезда - на 1%.

В 2013 году, в разгар экономического кризиса, цены на AVE были снижены на 11%. Это была вынужденная мера, так как число пассажиров тогда резко сократилось. Кроме того, была разработана целая система скидок. Это принесло плоды и пассажиропоток восстановился, пишет noticia.ru.

Что касается роста цен с 2020 года, то в Renfe напоминают, что речь идёт о запланированном заранее повышении. Оно коснётся в общей сложности 33,6 млн пассажиров, которые пользуются поездами дальнего следования и AVE в частности. А пригородные поезда обслуживают за год 440 млн человек. Межрегиональные - 24 млн.

Как сообщалось ранее, весной 2020 года в Испании запустят бюджетный вариант AVE по маршруту Мадрид-Барселона. Билеты будут значительно дешевле - от 10 до 60 евро. А проезд детей до 14 лет обойдётся в 5 евро.