Биоразлагаемый полимер для полива создали ученые из Испании

«Производители стремятся снизить затраты, и для этого наша компания создала инновационный инструмент. Продукт помогает позволяют экономить воду, что жизненно важно для достижения устойчивости АПК», рассказывает менеджер компании Agro BioMediterranean (ABM) Федерико Базан Резза.

«Мы разработали биоразлагаемый органический полимер, который может использоваться там, где применяется капельное или традиционного орошения. Продукт помещается в почву рядом с корнями, поглощает воду и удерживает удобрения. Поглощающая способность более чем в 100 раз превышает его размер. Таким образом, предотвращается потеря воды и удобрений – это «еда и вода по требованию», поясняет специалист.

На полях, где применяется продукт, устанавливаются тензиометры для измерений потребности растений в воде, пишет agroxxi.ru.

Ноль на счетчике означает, что растение находится в оптимальных условиях гидратации; если оно близко к «30», растение нужно поливать.

«В настоящее время мы говорим о 50% экономии воды. Также возможно снизить затраты на удобрения на 30%. И через 25 дней продукт деградирует. Наш нынешний продукт является биоразлагаемым, и мы заканчиваем разработку органического продукта, который мы запустим к 2021 году», сказал менеджер этого молодого испанского стартапа.