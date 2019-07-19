Более 130 испанских пенсионеров застряли в России

Пятница, 19 Июль 2019 Испания Испания

Более 130 испанских пенсионеров застряли в России

Туристическая группа из 132 испанских пенсионеров застряла в аэропорту Санкт-Петербурга.

Во вторник испанцы должны были улететь обратно в Мадрид. Однако из-за поломки самолета рейс был отложен. Вдобавок из-за задержки у них истек срок действия виз. Поэтому ни один отель не согласился их заселять, сообщает Antena 3. В результате они провели около 24 часов в аэропорту, а в среду, после вмешательства консульства, смогли покинуть Россию, пишет noticia.ru.

Как сообщают испанские СМИ, в проблеме с визами были задействованы три стороны: турагентство, туроператор и российские власти. Представитель туроператора утверждает, что проблема в «жесткости российского законодательства», из-за которого испанцам открыли визу только на 7 дней.

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