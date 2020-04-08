Более 19 тысяч испанских медиков заразились COVID-19

Среда, 08 Апрель 2020 Испания Испания

Более 19 тысяч испанских медиков заразились COVID-19

Около 19,4 тысячи медработников заразились коронавирусом в Испании.

Это составляет около 15% от общего числа инфицированных в стране.

Глава испанского Минздрава Мария Хосе Сьерра отметила, что с начала эпидемии 20% заразившихся медиков выздоровели. Большинство инфицированных проходят лечение дома, госпитализированы примерно 10%, сообщает РИА Новости.

По данным местных СМИ, жертвами коронавируса стали 13 медработников.

Всего в Испании зафиксировано свыше 135 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более 13 тысяч человек, выздоровели — 40 тысяч.

В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели примерно 263 тысячи. В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли — 45.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)