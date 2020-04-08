Более 19 тысяч испанских медиков заразились COVID-19

Это составляет около 15% от общего числа инфицированных в стране.

Глава испанского Минздрава Мария Хосе Сьерра отметила, что с начала эпидемии 20% заразившихся медиков выздоровели. Большинство инфицированных проходят лечение дома, госпитализированы примерно 10%, сообщает РИА Новости.

По данным местных СМИ, жертвами коронавируса стали 13 медработников.

Всего в Испании зафиксировано свыше 135 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более 13 тысяч человек, выздоровели — 40 тысяч.

В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели примерно 263 тысячи. В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли — 45.