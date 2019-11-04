Более 200 тысяч испанцев живут в подтопляемых зонах

С таким предупреждением выступила организация Climate Central на страницах журнала Nature Communications.

К 2100 году это число вырастет до 340 тысяч человек, говорят ученые. Причина - изменение климата, пишет noticia.ru.

Самыми опасными в Испании с точки зрения возможных наводнений считаются зоны в окрестностях национального парка Доньяна и дельты реки Эбро.