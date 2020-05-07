Более 21 тыс. россиян посетили Испанию в марте

В этот месяц в стране побывали 21 386 туристов из России.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток из РФ в Испанию упал почти на 70%. А всего с начала текущего года в Испании побывали 132 150 российских туристов. Это на 30% меньше, чем годом ранее.

INE не уточняет, сколько туристов выехало из страны, пишет noticia.ru.