Более 26 тысяч медиков заразились COVID-19 в Испании

"Общее число медиков, заразившихся с начала эпидемии, 26 672", - заявил на онлайн пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Фернандо Симон.

По его словам, многие из них уже выздоровели и "вернулись на работу". При этом число смертельных случаев среди медиков гораздо ниже, чем среднестатистическое по всей стране (смертность от коронавируса в Испании около 10%). Это, по мнению Симона, связано со средним возрастом медперсонала.

Всего в Испании с начала эпидемии скончались 28 врачей, медсестер и медбратьев, санитаров, пишет РИА Новости.

Сам Симон также перенес коронавирус и во вторник впервые после болезни выступал на пресс-конференции технического комитета из зала для прессы, а не по видеосвязи. Он рассказал, что перенес заболевание "достаточно легко", что лишь первые два дня у него была небольшая температура, однако был постоянный кашель. "Еще постоянно хотелось спать, но, возможно, это связано с тем, что в течение последних двух с половиной месяцев я практически не спал", - признался Симон. При этом он напомнил, что у каждого из заболевших свои симптомы.