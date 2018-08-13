Более 300 человек пострадали на музыкальном фестивале в Испании

По меньшей мере 312 человек пострадали при обрушении деревянной платформы на музыкальном фестивале O Marisquiño в городе Виго в Галисии. Девять раненых, в том числе двух подростков, госпитализировали с переломами и черепно-мозговыми травмами, их жизни ничего не угрожает, пишет РИА Новости.

Сотни людей упали в воду с деревянного пирса, установленного на набережной, в начале выступления испанского хип-хоп-исполнителя Rels B. Артист попросил зрителей прыгнуть, после чего платформа рухнула в море, пишет газета Faro de Vigo.

Оставшиеся на берегу помогли выбраться упавшим людям. Водолазы обыскали побережье, чтобы проверить, что никто из зрителей не остался в воде под завалами, рассказали в полиции.