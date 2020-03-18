Более 500 человек погибли в Испании от коронавируса

Полностью выздоровели 1020 человек.

Главные очаги Covid-19 расположены в Мадриде, Ла-Риохе и Стране Басков. Также проблемными признаны Кастилия-ла-Манча, Мурсия, Андалусия и провинция Бургос в Кастилии-и-Леоне, пишет noticia.ru.

Жертвами вируса чаще всего становятся пожилые люди. Так, в одном из домов престарелых в Мадриде от коронавируса погибли 17 пенсионеров из 70 заболевших. Всего же в заведении проживают около 200 человек.