Более 500 человек погибли в Испании от коронавируса

Среда, 18 Март 2020 Испания Испания

Более 500 человек погибли в Испании от коронавируса

Коронавирус в Испании, по последним данным Минздрава, унёс жизни 500 человек, а число заболевших превысило 11300.

Полностью выздоровели 1020 человек.

Главные очаги Covid-19 расположены в Мадриде, Ла-Риохе и Стране Басков. Также проблемными признаны Кастилия-ла-Манча, Мурсия, Андалусия и провинция Бургос в Кастилии-и-Леоне, пишет noticia.ru.

Жертвами вируса чаще всего становятся пожилые люди. Так, в одном из домов престарелых в Мадриде от коронавируса погибли 17 пенсионеров из 70 заболевших. Всего же в заведении проживают около 200 человек.

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