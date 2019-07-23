Более 700 нелегальных мигрантов прибыли к берегам Испании за неделю

Об этом передает агентство Europa Press со ссылкой на местные власти и службу спасения на море.

По данным агентства, в общей сложности речь идет о 712 мигрантах, включая около 20 детей, прибывших к берегам Испании на 13 лодках. Также сообщается, что одна женщина погибла.

Самое большое число прибывших по морю мигрантов было зафиксировано в четверг. Тогда сотрудники службы спасения обнаружили четыре судна, в которых находились 234 мигранта, 112 из которых были доставлены в порт Малаги, остальных переправили в город Мотриль, провинция Гранада. Последняя партия из 58 мигрантов была обнаружена в воскресенье. Они были доставлены в порт Альмерии, пишет РИА Новости.

Как сообщает агентство, за первую неделю июля в море были спасены и доставлены в города на юге Испании порядка 405 мигрантов, тогда как за вторую неделю эта цифра уже составила 590. Таким образом, в общей сложности за июль к берегам Испании прибыли более 1,7 тысячи нелегальных мигрантов.