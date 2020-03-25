Более 900 нарушителей карантина задержали в Испании

Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МВД Фернандо Гранде-Марласка заявил, что также более 100 тыс. граждан получили предупреждения.

По его словам, всего за соответствующие нарушения были задержаны 926 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.